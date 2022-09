Peter Genyn wordt negende ereburger van Kalmthout

De keuze voor Peter Genyn is ergens ook niet meer dan terecht. Wat de man deed na zijn ongeval op 16-jarige leeftijd is ongezien. Hij startte met rolstoelrugby en wist met de nationale ploeg in 2009 zelfs het EK te winnen. Maar na een beenbreuk, moest Peter voor een andere sport kiezen en dat werd het rolstoelsprinten. Een jaar later reed hij een wereldrecord op de 100 meter en werd hij wereldkampioen op de 100 en 400 meter. Peter behaalde ook drie gouden medailles in deze disciplines, op de Paralympische Spelen in 2016 en 2020. Een prestatie die hij hoopt te herhalen op de Spelen in Parijs in 2024.