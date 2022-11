Peter Genyn krijgt oorkonde ‘ereburger van Kalmthout’ : “Enorme eer die me te beurt valt”

Peter Genyn omschrijven is al lang niet meer nodig. Wat de man de voorbije jaren op sportief vlak heeft gepresteerd doen er niet veel hem na. Vorig jaar wist hij nog een gouden plak te behalen op de Paralympische spelen in Tokio. Maar nu dus ereburger en ook dat vindt Genyn mooi. “Ik vind het een eer dat de gemeente Kalmthout me voor mijn prestaties als rolstoelsprinter benoemt als ereburger. Zeker als je weet dat ik nog maar de negende persoon ben in de lange geschiedenis van mijn gemeente die die eer te beurt valt. Dan weet je dat ze dat niet zomaar aan de eerste de beste geven.” Genyn krijgt dat ereburgerschap niet alleen omwille van zijn palmares, maar ook voor wat hij als mens betekent. Genyn is het leven voorbeeld van hoe doorzettingsvermogen en veerkracht belangrijk zijn. “Als 16-jarige brak ik twee nekwervels na een duik in een ondiepe zwemvijver. Ik vond daarna sportief mijn ding in rolstoelrugby tot ik daar een blessure opliep. Rolstoelsprint was een volgende stap en de ‘gevolgen’ zijn gekend”, lacht Peter Genyn.

Sportraad

Samen met Genyn werd ook de sportraad in de bloemetjes gezet. Die viert immers het vijftig jarig bestaan. “We geven intussen al vijf decennia mee vorm en richting aan het sportbeleid van onze gemeente. Dat is allemaal op vrijwillige basis”, zegt Sam Bosmans, voorzitter van de sportraad. “Het feit dat vele leden van de sportraad lang geëngageerd blijven, geeft weer hoezeer sport in Kalmthout leeft én ook een stem krijgt. Van het zwembad in de jaren ’70 tot de nieuwe gymhal op Sportpark Heikant: als sportraad zetten we mee onze schouders onder nieuwe initiatieven. Dat Peter Genyn hier vandaag ereburger wordt, betekent ook erg veel voor ons. Want sport is niet enkel voetbal of tennis. Het is groter dan dat of topsport. In de rand van de vieringen werd het boek ‘De Kalmthoutse gouden sportgeschiedenis’ voorgesteld. Daarin gaat Louis van den Buijs op zoek naar én feiten én verhalen over de sportgeschiedenis in en van Kalmthout.