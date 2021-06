Opnieuw brand op Kalmthoutse Heide, maar gelukkig 'in de kiem’ kunnen smoren

Brasschaat/Beveren/Borsbeek The Big Bounce on Tour is gigantisch succes: “Tot eind juni naar meer dan 50 scholen en ook boekingen voor september lopen als een trein”

16 mei De broers Jan en Guy Pluym van Feathers Events lanceerden begin dit jaar het idee om met hun muziekfestival in combinatie met springkasten, The Big Bounce, naar de Vlaamse scholen te trekken. Een schot in de roos, want tot eind juni zitten ze helemaal volgeboekt. Vlaamse scholen zagen het blijkbaar als een perfect alternatief voor afgelaste schoolreizen. De broers breiden het concept uit naar begin van het volgend schooljaar en naar steden en gemeeten.