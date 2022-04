Open Vld lanceert eigen fietsplan

Oppositiepartij Vlaams Belang gaf eerder al haar mening over de slechte score, 5 op 10, die de gemeente had behaald, maar in een uitgebreid antwoord weerlegde schepen van Mobiliteit Jef Van den Bergh (CD&V) de kritiek met een aantal plannen en realisaties. Maar nu Vlaams Belang heeft nu ook Open Vld met kritiek. Zij werkten zelfs een heel fietsplan uit. “In het beleidsplan komt het woord fiets of een aanverwante 69 keer voor dus het is op papier wel degelijk een prioriteit van het beleid”, zegt Johan Cassimon. “Maar blijkbaar ziet het college geen verklaring voor het slechte cijfer. Misschien dat een burgerpanel wel zou kunnen helpen.”

Iedereen betrekken

Fietsplan

Maar de partij heeft zelf ook een aantal ideeën. “We denken dan onder meer aan het in kaart brengen van mobiliteitsstromen wanneer er overwegen in Kalmthout gesloten worden”, zegt Cassimon. “Dit jaar worden er tijdens achttien weekends overwegen gesloten. Dat lijkt dus de ideale moment. Misschien dat er proefopstellingen uitgetest kunnen worden. Maak concrete plannen over waar fiets- en voetgangerstunnels kunnen geïnstalleerd worden. Creëer een betere visie op de overweg in Heide. Overweeg een autotunnel aan het station van Kalmthout. Doe dat nu, want binnenkort wordt het kruispunt aan het marktplein heringericht.” Verder denkt Open Vld ook aan een meldpunt voor vragen of klachten rond fietsinfrastructuur. En ze pleiten voor handhaving. “Er wordt tegenwoordig vaak ingezet op zone 30 om een veiligere buurt te creëren voor de zwakke weggebruiker. Maar zonder handhaving wordt dat onvoldoende nageleefd. Vandaar een oproep om hier meer op in te zetten via de politiezone of ervoor te zorgen dat de gemeente zelf gasboetes kan geven voor overtredingen in zone 30 via de aankoop van een mobiele flitscamera.”