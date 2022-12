Open Vld heeft kritiek op aangepast meerjarenplan: “Gemeente moet investeren beter leren spreiden”

Regio Antwerpen Van Matriks tot ‘t Gelukske: bij deze 6 lokale winkels in de regio Antwerpen koop je het ideale kerstca­deau

Kerstmis nadert met rasse schreden en dat betekent voor sommigen ook dat ze nog in allerijl op zoek moeten naar een kerstcadeau. Ben jij nog op zoek naar originele geschenkjes en steun je daar graag de plaatselijke middenstand mee? Wij helpen je alvast op weg met deze zes lokale cadeautips. Van kandelaars in de vorm van het Centraal Station bij Matriks in Antwerpen tot houten speelgoed bij ‘t Gelukske in Ranst: hier koop je dit jaar je lokale kerstcadeaus in de ruime regio rond Antwerpen.

15 december