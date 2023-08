“Op onze website staan honderden klachten over Belvilla”: Testaankoop reageert nadat 4 gezinnen horrorvakantie beleven

Belvilla, het bedrijf dat vakantiewoningen verhuurd en dat ervoor gezorgd heeft dat de vakantie van het gezin van Kristel Wouters en drie andere gezinnen uit Kalmthout en Essen in het water viel, blijkt geen onbekende. Testaankoop ontving de voorbije jaren honderden klachten. Ook opvallend: op de website van Belvilla is de huurprijs plots met 200 euro per nacht gedaald. “Jaren geleden was het adembenemend, nu zijn knaagdieren er koning.”

Kristel Wouters en haar gezin trokken midden juli samen met drie andere gezinnen naar Toscane. Ze zouden er twee weken doorbrengen op een kasteeldomein. Kostprijs: zo’n 13.000 euro. Toen ze aankwamen bleek het pand én het domein volledig onderkomen. Het was vuil, er was geen stromend water of stroom, er was een vies en leeg zwembad en overal in huis lagen uitwerpselen van ongedierte.

Ook de communicatie met Belvilla was ook allesbehalve vlot te noemen. Een maand later wachten de families nog altijd op een antwoord. Volgens Testaankoop is dat daarentegen niet nieuw. “We kunnen er momenteel geen exact aantal op plakken, maar op onze website staan ontzettend veel publieke klachten”, zegt Ortwyn Huysmans van Testaankoop. “En dat gaat dan alleen over de publieke klachten. Er zijn ook nog vele klachten die we niet publiek hebben gemaakt. Het komt telkens op hetzelfde neer: gebrekkige communicatie, gebrekkige dienstverlening, heel lang wachten op centen.”

Volledig scherm Bovenaan: de beelden op de website van Belvilla. Onderaan: de beelden die Kristel zelf maakte. © RV

Terugbetalen

Een beetje goed nieuws: de vier getroffen gezinnen kunnen wel hun centen terugeisen. “Ik ben eens op zoek gegaan naar de algemene voorwaarden van Belvilla”, gaat de woordvoerder verder. “De meest recente die ik vind dateert van 2021. Daarin staat duidelijk dat er geld kan teruggeëist worden. In principe kan dat trouwens altijd wanneer de woning absoluut niet overeenstemt met hoe het op internet staat beschreven. Het beste is dat je e-mails stuurt, want dan heb je bewijs. Screenshots nemen van de nummers die je belt en hoe lang gesprekken hebben geduurd, is ook altijd een meerwaarde.”

Belvilla is Nederlands maar heeft een hoofdzetel in Zwiters­land. Dat maakt het moeilijker om naar de rechtbank te stappen

De getroffen gezinnen zouden ook een schadevergoeding kunnen eisen. “Stel dat ze – en dat hebben ze gedaan – nog veel kilometers hebben moeten rijden en andere extra kosten hebben moeten maken, dan is dat zeker mogelijk. Maar het is natuurlijk geen garantie dat je die ook krijgt. Je zou ook naar de rechtbank kunnen stappen. Dat is vrij eenvoudig als je via een Europees bedrijf hebt gehuurd. Maar in dit geval ligt dat moeilijker, want Belvilla is Nederlands maar heeft een hoofdzetel in Zwitserland.”

Geen antwoord

Onze redactie heeft donderdag en vrijdag contact gezocht met Belvilla. Ze stuurden onder meer een e-mail, maar kregen een standaard antwoord terug. “Beste gast, wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen. Helaas kunnen wij u niet meteen een reactie in de vorm van een uitsluitsel geven omdat wij de zaak grondig willen onderzoeken. Dit vraagt enige tijd en wij willen u vragen om daar rekening mee te houden.”

“Wel opvallend is dat de prijs om het kasteeldomein te huren, plots met 200 euro is verminderd. Toen we donderdag op de website keken, kostte het nog 821 euro per nacht (voor maximum 20 personen). Vrijdag was dat plots nog maar 621 euro.”

Slechte reviews

Een zoektocht op Google brengt ook wat op. Het brengt ons bij reviews over het betreffende domein dat daar ‘Castello Di Maiano’ heet. Enkele jaren geleden moet het domein er adembenemend uitgezien hebben en zijn er positieve commentaren terug te vinden, maar die van het voorbije jaar zijn allemaal vernietigend. “Er was een zeer ernstige knaagdierplaag in een gedeelte van het pand. De enige gast die dapper genoeg was om een van de kamers in dat deel van het pand te gebruiken, moest een handdoek onder haar slaapkamerdeur schuiven om te voorkomen dat de knaagdieren ‘s avonds de kamer binnenkwamen. Elke ochtend lag er daarbij een grote hoeveelheid uitwerpselen van knaagdieren op de handdoek”, luidt een van de reacties.

