Op ezel, achter stuur van tractor of in koets: kinderen beleven onvergetelijke ritjes op Hoevefeesten

De kinderen konden zich uitleven op de strobalen, springkastelen, klompenkoers... Er vielen ook talloze boerderijdieren te bewonderen. Populair waren de ritjes op een pony, paard of ezel. Ook meerijden in een tractor, op een quad of in een paardenkoets konden op heel wat belangstelling rekenen. Verder konden de kinderen knutselen met bloemen, stokpaardrijden of op djembés trommelen. Een heleboel eet- en drankkraampjes waren eveneens voorzien. Vanwege de hitte had de Landelijke Gilde voor extra schaduwplaatsen gezorgd met luifels.