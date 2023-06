Oekraïense vluchteling te gast op internationaal vredessymposium voor beeldhouwers in Kalmthout

Essen neemt afscheid van Guy Van den Broek: “Altijd bescheiden en niet de man van de spotlights”

Guy Van den Broek (73) is overleden. De voormalige journalist van onder meer De Tijd overleed in Coda Hospice. De uitvaartplechtigheid vindt woensdag plaats in Horendonk. “Guy hoort bij ons. Als bestuurslid en partijlid, als vader en grootvader voor zijn kinderen en kleinkinderen.” De uitvaartplechtigheid van Guy vindt woensdag plaats in Horendonk.