Nieuwe directrice voor wzc Beukenhof: “Van ons woonzoorgcentrum nog meer een parel maken”

KalmthoutHet woonzorgcentrum Beukenhof in Kalmthout heeft met Karin Van Hove een nieuwe directeur. “Ik wil van Beukenhof een parel maken, waar zowel bewoners en medewerkers zich gelukkig voelen. Nu de nieuwbouw klaar is, willen we ons woonzorgcentrum verder uitbouwen tot een echt warm huis, waar iedereen zich goed voelt”, zegt Karin Van Hove.

Het woonzorgcentrum Beukenhof behoort tot de groep Vulpia. De voorbije maanden werd er hard gewerkt aan een uitbreiding. De nieuwe vleugel is klaar om in gebruik te nemen wat betekent dat er in de Heidestatiestraat zo’n 160 bewoners kunnen gehuisvest en verzorgd worden. Nu verblijven er 119 bewoners in het Beukenhof. “Het optimaal benutten van onze capaciteit hangt samen met de beschikbaarheid van personeel”, zegt kersvers directeur Karen Van Hove Stap voor stap hopen we extra medewerkers aan te trekken, zodat we over voldoende mensen beschikken om onze bewoners de beste zorg te geven. Dat komt steeds op de eerste plaats.”

Volledig scherm Karin Van Hove is de nieuwe directrice van wzc Beukenhof © Stijn By Me

Ervaring

Karin Van Hove is van opleiding psychiatrisch verpleegkundige en werkte zeventien jaar in een school in Aarschot van 2.000 leerlingen. Ze startte er met een eigen medische dienst. Toch maakte ze de overstap naar het woonzorgcentrum. “De sfeer is hier enorm. Ik werd warm onthaald door de bewoners en de medewerkers. De uitdaging is om van Beukenhof nog meer één warm huis te maken, waar bewoners, hun families en personeel zich gelukkig voelen. En die uitdaging ga ik met veel plezier aan. Daarom dat ik ook de overstap maakte. Ik wilde werken in een omgeving die meer aansluit bij mijn opleiding.”

Bijspringen

Na de school in Aarschot werkte Karin voor een Joods rusthuis in Antwerpen en daarna bij woonzorgcentrum De Veldekens in Berchem. Ze volgde nog opleidingen bedrijf en crisismanagement waardoor ze nu de stap naar directeur zet. “Uiteraard heb ik als directeur zowel intern als buiten het woonzorgcentrum veel overlegmomenten en uitgebreide administratieve taken, maar zeker in de beginperiode probeer ik links en rechts bij te springen op de werkvloer”, legt Karin Van Hove uit. “Personeelsleden reageren aangenaam verrast en ik zie het als een ideale manier om medewerkers en bewoners te leren kennen. De zorg voor onze bewoners stopt natuurlijk niet op vrijdagavond, maar draait zeven dagen op zeven dag en nacht door. Ik ben een vroege vogel en heb geen moeite met lange werkdagen. De vrije tijd die er rest buiten Beukenhof vul ik met koken, shoppen en reizen of als vurige supporter van mijn twee voetballende tienerzonen”, lacht Karin Van Hove.