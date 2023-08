Nieuw ‘probleempje’ voor aanleg fietspaden langs Putsesteenweg: “Onderzoek of we gronden kunnen krijgen uit beschermd VEN-gebied”

Hoogtechno­lo­gi­sche labomachi­nes onder de hamer: “Zelfs interesse uit Duitsland, China en VS”

Het Antwerps bedrijf ‘Peace of Meat’ slaagde in maart erin een kipfilet te kweken in een labo zonder dat daarvoor een kip geslacht moest worden. Kort na die doorbraak ging het biotechbedrijf echter failliet. Omdat er geen overnemer gevonden werd, zal het online veilinghuis HammerTime uit Hoevenen (Stabroek) al haar hightech apparatuur vanaf 1 augustus veilen. De totaalwaarde van alle laboratoriummachines wordt geschat op 3 miljoen euro. “Wij verwachten wereldwijde belangstelling”, zegt Steven Teughels van HammerTime.