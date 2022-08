Negen pas afgestudeerde schilders stellen eindwerk tentoon

Zoersel/Kalmthout Moederbe­drijf van ZEB neemt beide kledingwin­kels van Modecenter Rommens over

‘Modecenter Rommens’ met een filiaal in Zoersel en Kalmthout is overgenomen door The Fashion Society, het moederbedrijf van kledingwinkelketens The Fashion Store en ZEB.

16 augustus