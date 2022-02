Nandoe Bob rouwt om zijn vrouwtje Anneke: “Hij is haar constant aant het zoeken dus we hopen snel een nieuw vrouwtje voor hem te vinden”

Nieuw vrouwtje

Bart en Steffy zijn nu naarstig op zoek naar een ander vrouwtje, hoe moeilijk het ook is. “Ze waren echt onze troetelbeestjes”, zegt Bart Mariën. “Ik was zelf niet thuis, maar mijn vrouw is er inderdaad bij uitgekomen. Ze zag haar plots levensloos liggen. Alle hulp kwam te laat. Onze Bob is echt de kluts kwijt. Hij is nu echt constant naar haar op zoek. Normaal heeft hij ook een vast plekje helemaal achteraan in de weide, maar nu ligt hij heel veel vooraan tegen de draad. Een beetje dichter bij ons. Je ziet echt dat hij triestig is. Het is op korte tijd al de tweede die we moeten afgeven, want het andere vrouwtje is vorig jaar gestorven. Het is dus best al een emotionele periode geweest, want wij zien die beesten écht graag.”