N-VA Kalmthout wil motie sturen rond verdwijnen van bankautomaten

Handelaars

De sluiting van bankautomaten bij de financiële instelling kadert in het project Batopin. Dat is een samenwerkingsverband om tegen 2025 een efficiënt netwerk op te richten van geldautomaten waarbij 95% van de burgers minsten één geldautomaat zou moeten vinden in een straal van vijf kilometer. “De banken sluiten hun kantoren echter veel sneller dan dat ze neutrale cashpunten openen”, zegt Devos. “Intussen bouwen de verschillende grootbanken verder hun kantorennetwerk af en halveerden het aanbod aan geldautomaten zich in de laatste acht jaar naar 4.000 geldautomaten vandaag.Een mogelijke oplossing is om lokale handelaars terug de mogelijkheid te geven geldautomaten in hun handelszaak te installeren en zelf te beheren, mits de nodige veiligheidsvoorwaarden. Concreet zouden handelaars geldautomaten tot 10.000 euro cash kunnen uitbaten. Dit is positief voor handelaars, die hun cash geld kwijt kunnen via een automaat in hun winkel en niet meer naar de bank moeten, alsook voor burgers die geldautomaten kunnen vinden bij lokale handelaars/supermarkten en geld afhalen kunnen combineren met boodschappen doen. In onze buurlanden is dit wijdverspreid.”