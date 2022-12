Mysterie & Moord in Calmpthout: het verhaal van de moord in het Phoenix Park

KalmthoutCultuursmakers Kalmthout pakt in het voorjaar van 2023 uit met een nieuw programma van voorstellingen. Een van de intrigerende voorstellingen gaat over de boekvoorstelling rond een honderd jaar oude moord in Kalmthout.

Bert Kruismans die naar Kalmthout komt en de voorstelling van een boek over een honderd jaar oude moord in Kalmthout: het zijn maar twee van de voorstellingen die Cultuurmakers Kalmthout in het voorjaar van 2023 in petto heeft. “Door het gekende virus moesten we de twee vorige geplande shows helaas afzeggen, maar op zondag 22 januari brengt Bert Kruismans om 14u in het O*KA zijn nieuwste productie”, zegt Alain T’Kindt van Cultuurmakers Kalmthout. “Bert draait al 20 jaar mee aan de top van de Vlaamse stand-up comedy. Hij werkte onder meer mee aan het radioprogramma De Rechtvaardige Rechters. Dat hij een brede algemene kennis heeft en een gezonde interesse voor de actualiteit bewees hij door in 2004 het televisieprogramma ‘De Slimste Mens’ te winnen en in 2011 kroonden ze hem tot ‘Allerslimste Mens ter Wereld’.”

Edith Piaf

Op zaterdag 11 februari zingt Mireille Vaessen Edith Piaf. Mireille studeerde kleinkunst aan de Studio Herman Teirlinck en tourde onder meer met Hugo Claus. “Op zondag 26 maart maken we een daguitstap naar het Stadsfestival in Brussel. In onze hoofdstad zullen we onder meer een wandeling maken langs indrukwekkende gebouwen met hun typische art nouveau stijl. Dat we ook buiten Kalmthout kijken tonen we aan met onze activiteit in april en mei”, lacht Alain. “Op 13 april schetst Tim Peinen in Strijboshof een beeld van de Oostkantons. We sluiten ons voorjaar af op zaterdag 6 mei met een daguitstap naar de Antwerpse haven. Daar laten we ons rondleiden door Marc Huybrechts, een gewezen bedrijfsleider in de haven en nu gepassioneerd gids in zijn voormalig werkgebied.”

Moord

Maar het meest opmerkelijke is toch wel het verhaal van Danny Mathysen. Hij schreef het boek ‘1922, mysterie en moord in Calmpthout’ “Op het einde van de jaren 2000 raakte Kalmthoutenaar Danny Mathysen geboeid door de verhalen die zijn moeder vertelde over een moord in een nabijgelegen kasteeltje. Hij ontdekte dat zijn grootouders in de hovenierswoning van het kasteel leefden en dus bevoorrechte getuigen waren van de aanslag op Paul Steinmann in het Phoenix-park in Kalmthout. Precies 100 jaar later stelt Danny zijn boek voor rond deze mysterieuze Kalmthoutse moordzaak op 9 maart in Strijboshof.”

