Miljonair Jan Rijsdijk (78) doet oproep om geen hulpverzoeken meer te sturen: “Ik zou heel de wereld willen helpen, maar dat lukt écht niet”

"Zien we een helikopter vliegen, dan weten we dat hij er eventjes is"

16 juli Ons land is een wereldster rijker. Nederlander Nick van de Wall (32), beter bekend als dj Afrojack, is de nieuwe eigenaar van De Markgraaf, een domein met kasteelvilla in Kalmthout. "Na twee jaar onderhandelen is de verkoop nu eindelijk rond". Hoeveel geld er werd neergeteld is niet bekend, maar ooit stond het te koop voor 20 miljoen.