Lokaal muzikaal talent weer present op achtste editie Easywood: “Elke band moet link met Kalmthout hebben”

Het idee van het festival ontstond zo’n acht jaar geleden aan de toog van café De Zoeten Inval. “De leden van de Kalmthoutse coverband The Eggs zaten na een repetitie aan de toog en begonnen plannen te smeden voor een eigen festival”, lacht uitbater Koen Van Saet. “Ze wilden jong lokaal talent een podium geven en uiteraard zelf het festival afsluiten.” Het festival werd snel een succes “The Eggs hebben zelf een grote groep trouwe fans en het festival is alleen maar gegroeid want sinds de tweede editie zijn we naar twee dagen gegaan.”

Basement Bastards

Het festival start vrijdagavond met optredens van de vijfkoppige jazzy rockband The Yuccas gevolgd door Pink Cadillac. Die laatste speelt aanstekelijke rock & roll uit de jaren ’40, ’50, ’60. Afsluiten doet Basement Bastards van frontman Jef Broes. “Hij woont ondertussen met zijn partner in Achterbroek en ook bandleden Hannes Cassiers en Joris Simons zijn van Kalmthout dus die link is in orde”, knipoogt Koen Van Saet. Na de live optredens verzorgt DJ-duo Funkrund een afterparty in het zaaltje van Café De Zoeten Inval.

Hannelore Hillesum

Zaterdag is er een bijzondere rol weggelegd voor zangeres Hannelore Hillesum. ’s Middags om 14 uur mag zij solo als Hannahills de tweede dag van Easywood 2022 openen. Op het einde van de avond kan je haar nog zien bij The Eggs. Clayroad Company is de groep rond Dave Van Ginderen. De zingende agent stond al verscheidene keren op ons podium, maar telkens met een andere band. Daarna is het de beurt aan de Antwerpse rockcoverband The Frontbrakes. “Hun Kalmthoutse link is hun geluidsman Herman Van Vlasselaer”, licht Koen toe. “Ook The Sweepers komen terug. Vorig jaar viel een groot deel van hun set in het water door een elektriciteitspanne, maar ze staan te popelen om die slechte herinnering uit te vegen.” Zoals elke editie zijn The Eggs de laatste liveband op Easywood. De groep rond zanger Dirk Van Alphen stond de afgelopen 33 jaar al op heel veel podia. Als zij hun laatste nood gespeeld hebben, neemt DJ Wafels het buiten over. “Om 2 uur) trekken we naar binnen en draait DJ Stick nog plaatjes tot in de vroege uurtjes”, geeft Koen Van Saet mee.