Leerlingen Vrije Basisschool Zonnekind op uitstap naar de Heide

Kalmthout Histori­sche doorkijk­haag aan Arboretum in ere hesteld

Twee jaar nadat de renovatie van villa Vangeertenhof in het Arboretum Kalmthout werd afgerond, is ook de historische doorkijkhaag in ere hersteld. De haag met bijzondere klimop en Wingerd is volledig toegegroeid. “Onze vrijwilligers en tuiniers hebben er twee jaar lang veel tijd ingestoken. We zijn trots dat we nu al het resultaat kunnen tonen”, zegt conservator-directeur Bram Rammeloo. De doorkijkhaag werd in 1872 aangeplant door Antwerpenaar Charles Van Geert die er toen een proeftuin had voor exotische bomen en planten. Een speciale expo vertelt het hele verhaal.

12 september