Krijgt Vlaanderen een tweede wolventerritorium? Wolf loopt al enkele dagen rond in omgeving Kalmthoutse Heide

Nieuw wolventerritorium?

Of de wolf zich in de streek zal vestigen, is nog een groot vraagteken. “Op dit moment weten we nog niet of de wolf een doortrekker is of van plan is zich in de regio te vestigen. We raden uit voorzorg aan om ‘s nachts kleinvee veilig te stellen in een stal of achter een elektrische omheining. In de komende periode zullen we samen met het INBO (Instituut voor Natuur en Bosonderzoek) de regio verder monitoren en proberen uit te maken of de wolf een blijvertje wordt. Indien hij zich definitief vestigt, is er kans dat Vlaanderen binnenkort een tweede wolventerritorium telt”, zegt het ANB in een persbericht. “De grote hamvraag is nu of het Grenspark met het Groot Schietveld en Klein Schietveld en de aanpalende Nederlandse natuurgebieden groot en aantrekkelijk genoeg is als potentieel territorium. Spannende tijden”, klinkt het bij Welkom Wolf.