Koppel moet plots 13.705 euro opleggen na hartoperatie, met deze tips trapt u niet in dezelfde val

Spaargids.be Belgische tienjaars­ren­te voor het eerst sinds 2012 boven 3 procent: wat zijn de gevolgen voor wie spaart, leent of belegt?

De Belgische rente op 10 jaar stijgt voor het eerst sinds de zomer van 2012 boven de 3 procent. Dat is goed nieuws voor de spaarders, maar minder voor wie moet lenen. Ook voor de aandelenmarkt is het een tegenvaller. Spaargids.be legt uit hoe we dit precies zullen voelen.

12 oktober