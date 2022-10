Kledingzaak B’Elle wordt Marcelle en verdubbelt aanbod en oppervlakte: “Van shoppen een gezinsbezigheid maken, speciaal een bar en televisie voorzien voor de mannen”

KalmthoutHoe overtuig je mannen (en kinderen) om toch met vrouwlief (of mama) mee te gaan shoppen ? Plaats een bar en een televisie en een klein speelhoekje in de zaak én biedt naast vrouwenkleding ook kledij voor mannen aan. Dat is althans wat Stephanie Andriessen van kledingzaak Marcelle, vroeger B’Elle, aan de Kapellensteenweg heeft gedaan. “We proberen ook het gezellige familiale en huislijke in de winkel te verwerken”, zegt Stephanie.

Stephanie baat samen met de mama al elf jaar de kledingzaak uit aan de Kapellensteenweg, maar enkele maanden geleden werd B’Elle plots Marcelle en de winkel werd meer dan dubbel zo groot. “Ergens zat het al wel langer in mijn gedachten om herenkleding erbij te doen”, vertelt Stephanie. “Maar dan kwam de coronacrisis en om eerlijk te zijn zaten we ook wat met plaatsgebrek. Maar toen kwam plots het pand naast ons te huur en dat is van dezelfde eigenaar. Die kans zouden we nooit meer krijgen en onze huisbaas ging meteen mee in de plannen. We hebben de twee panden mogen samenvoegen zodat onze winkel nu twee keer zo groot is én we ons mannenassortiment erbij hebben kunnen nemen.”

Volledig scherm Stephanie Andriessen van kledingzaak Marcelle op de Kapellensteenweg in Kalmthout. © Toon Verheijen

Aan de bar

Het idee om de herenkleding erbij te nemen, kwam eigenlijk deels door de partner van Stephanie. “Ik hecht zelf veel belang aan lokaal winkelen, maar heel veel mogelijkheden zijn er niet op dat vlak in Kalmthout”, vertelt Stephanie. “Daarnaast waren er toch heel wat klanten die ook vroegen waarom we het er niet bijnamen.” Om de mannen te overtuigen mee te komen shoppen, had Stephanie ook een plan. “We hebben in de zaak een kleine bar geplaatst”, lacht ze. “Daar kunnen mannen een koffietje of een pintje drinken terwijl de vrouw aan het shoppen is. Tijdens het weekend zetten we de televisie op als er voetbal, wielrennen of veldrijden te zien is. We hebben ook een klein speelhoekje voor kinderen voorzien, want niets is leuker als een mama ook even zonder stress kan shoppen (lacht).”

Koersfiets van de papa

De naamsverandering van B’Elle naar Marcelle is er niet toevallig gekomen. “Marcelle klinkt toch net iets mannelijker”, knipoogt Stephanie die in haar winkel vooral voor de Scandinavische kledingstijl gaat. “Het is ook een knipoog naar mijn grootvader Marcel en mijn vader Marc. Die laatste was ooit wielrenner en zijn eerste fiets staat hier ook in de winkel. We hebben ook nog een zeteltje staan dat ooit van mijn grootmoeder was. En met de vloerkleding proberen we toch ook een beetje dat huiselijke in de winkel te brengen. We zijn in elk geval tevreden over de eerste maanden. Tijdens de week zijn het vooral nog vrouwen die alleen langskomen, maar tijdens de weekends toch al veel gezinnen (lacht).”

Dit weekend organiseert Marcel van 7 tot 9 oktober de ‘fashion days’ met 10 procent korting, een cadeautje voor elke klant en een hapje en drankje.

