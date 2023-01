Klas uit Deurne wint wedstrijd en beleeft bijzonder bezoek in het Suske en Wiske Museum

Kapellen Reserveer stand­plaats voor de Dorpsdag van Kapellen

Kapellen viert feest op zondag 4 juni, want dan vindt de Dorpsdag weer plaats. Op het evenement tonen handelaars, verenigingen en organisaties ook wat ze in de aanbieding of in hun mars hebben. Standplaatsen zijn alvast te reserveren. Je kan ook al een plekje bemachtigen voor de rommelmarkt. Inschrijven kan nog tot en met 17 april. Op de dag zelf worden er geen plaatsen meer toegekend. Meer informatie, prijzen & aanmelden via de website van de gemeente Kapellen.

5 januari