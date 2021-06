Klacht wegens racisme en haat tegen kersvers voorzitter Vlaams Belang Kalmthout: “Ik laat me niet intimideren”

Stefan Haes (30) werd recent verkozen tot nieuwe voorzitter van Vlaams Belang in Kalmthout en richtte een aantal jaren geleden ook de facebookgroep ‘Noordfront’ op. De groep heeft als omschrijving ‘wij willen een front vormen tegen islamisering en wij ijveren voor behoud van de eigen cultuur in het noorden van ons land’ en telt ondertussen zo’n 1.300 leden. Toen in Essen plannen opdoken voor het oprichten van een moskee werden er vanuit de groep massaal berichten verspreid. Net zoals toen boerkini’s werden toegelaten in het zwembad van Kalmthout wat, volgens Haes, nadien door de druk van deze pagina werd ingetrokken.

Voorzitter

Net een week nadat Haes verkozen werd als voorzitter van Vlaams Belang in Kalmthout, kreeg hij een uitnodiging tot verhoor bij de politie in zijn brievenbus na een klacht wegens aanzetten tot haat en racisme. Volgens Haes is het opvallend dat het net nu gebeurt. De klachten gingen blijkbaar over berichten op de facebookpagina Noordfront waarvan Haes toegeeft dat hij de oprichter en beheerder is. Hij wordt verweten enkele haatdragende berichten de wereld in te hebben gestuurd zoals een algemeen verbod op dragen van een hoofddoek, ‘een tempel van haat hoort niet thuis in onze gemeente’ (verwijzend naar de moskeeplannen in Essen) of ‘”In Antwerpistan gaan de coronacijfers de verkeerde kant uit, vooral door Moslims die (alweer) de regels aan hun laars lappen.”