Kim verstopt vindcadeautjes in héél Vlaanderen: “Vinder inspireren om ook te knutselen of schilderen”

Nieuwmoer Jorg Van Daele beeldhouwt ‘Struggle for Peace’ in Libanon: “Land in enorme crisis, maar bevolking is dapper en strijdvaar­dig”

Beeldhouwer Jorg Van Daele heeft het eerste beeld mogen maken voor een gloednieuw sculpturenpark in Libanon. De opdracht kwam van het Modern And Contemporary Art Museum in Alita. Struggle for Peace is een beeld van 2,5 meter hoog. “Het was wel confronterend om er te werken want het land zit in een enorme crisis”, zegt Jorg.

25 juni