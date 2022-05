Kennismaken met 50 kunstenaars op 35 locaties

Nieuwmoer Beeldhou­wer Jorg Van Daele nodigt Mexicaanse kunste­naars uit voor expo in zijn galerij

“MAMX” of Meet Art Mexico. Zo heet de expo die van 7 tot en met 22 mei loopt in New Jorg Gallery van beeldhouwer Jorg Van Daele. Er worden werken getoond van zes Mexicaanse kunstenaars. Maar er is ook aandacht voor twee kunstenaars die Oekraïne ontvlucht zijn voor de oorlog.

10:10