Kampplaats volledig onder water: Scouts Kalmthout keren vervroegd terug van kamp in Namen

Kalmthout Dorpsfigu­ren komen weer tot leven in ‘Kalmthout in Beelekes II’: “We kregen veel vraag naar een vervolg”

8 juni Het unieke stripboek ‘Kalmthout in Beelekes’ krijgt een tweede deel. Onder impuls van stripkenner/stripfanaat Jan Francken is er een vervolg waarin opnieuw enkele legendarische figuren of speciale gebeurtenissen uit Kalmthout een plaats hebben gekregen. Wie kent er Vettige Rik of konijnendief De Gover? Het boek wordt wel pas in het najaar wel officieel voorgesteld.