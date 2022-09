Kalmthoutse Heide omschreven in landschapsbiografie

Het opzet van de biografie is dat buurtbewoners, boeren, natuurbeheerders, ontwerpers en beleidsmakker meer inzicht krijgen in het landschappelijk erfgoed van de Kalmthoutse Heide. Het vertelt over de vorming van de natuurlijke ondergrond, maar ook hoe de mens het landschap cultiveerde en naar zijn hand zette gedurende de afgelopen paar duizend jaar. “We gaan het document ook gebruiken in onze visievorming als kandidaat voor een Nationaal Park Vlaanderen”, zegt Martin Groffen. “We streven ook naar de ‘Nieuwe Standaard Nationale Parken in Nederland’. Hiervoor loopt met verschillende belanghebbenden een Masterplan proces dat in principe uitmondt in een kandidatuur als Nationaal Park Vlaanderen in mei 2023.”

Boeiend

Auteur Shera van den Wittenboer van Bureau Strootman heeft in elk geval met veel plezier aan het document gewerkt. “De landsgrens is meermaals het toneel geweest van veldslagen en daar zie je de sporen nog van in het landschap. De grens die werd getrokken tijdens de Eerste Wereldoorlog met de dodendraad leeft vooral voort als immaterieel erfgoed, in herinneringen. Maar het gebied vormt ook de grens tussen de Kempen, een zandlandschap, en de Scheldevallei, met vruchtbare kleigronden. Je vindt er daardoor heel veel verschillende landschappen en natuurgebieden vlak na elkaar, elk met eigen erfgoedwaarden.” Ook de waterhuishouding in het gebied vond ze boeiend. “Op sommige plekken zit een lemige, kleiige laag in de ondiepe ondergrond waardoor regenwater niet goed de bodem in kan. Daar is het natter en vind je vaak vennen en in ieder geval meer vochtminnende planten. Op andere plekken ontbreekt die laag en is het er droog. Er is daardoor een grote afwisseling van droge en natte gebieden, ook op hoger gelegen delen van het landschap. Als je een beetje weet waar je op moet letten en het landschap probeert te ‘lezen’, ga je het watersysteem steeds beter begrijpen, maar het blijft me fascineren.”