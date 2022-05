Kalmthoutse Heide centraal in nieuw hommagealbum aan Suske en Wiske en Willy Vandersteen

Standaard Uitgeverij heeft al enkele jaren de gewoonte om een hommagealbum uit te brengen rond Suske en Wiske en Willy Vandersteen. Een scenarist en een tekenaar worden dan uitgedaagd om een uniek en persoonlijk verhaal te brengen. Het werd uiteindelijk Geduvel op de Heide, een luchtig, vrolijk en spannend verhaal met uiteraard de Kalmthoutse Heide als decor. Zo wordt het nog een beetje meer speciaal, want Willy Vandersteen had er ooit zijn werkkamer en er is nu nog altijd het Suske en Wiske Museum. En dan hebben we stripkenner en stripfanaat Jan Francken nog die als stationschef van Heide het station van Heide het station van Suske en Wiske maakte.

Volledig scherm Het nieuwe eerbetoon aan Willy Vandersteen met Geduvel op de Heide. © RV

Verhaal

Lambik kocht een caravan en organiseert een uitstap met tante Sidonia en Jerom naar de Kalmthoutse Heide. Suske en Wiske verblijven er op het landgoed van een oude bekende, maar wanneer Lambik & co ter plaatse komen, blijkt hun kampplaats overhoop gehaald en zijn de kinderen verdwenen. Dat is verhaal dat Marc Legendre en Jan Bosschaert in elkaar boksten met elementen uit De verborgen kroon en De duistere diamant. “Normaal begin ik aan een stripalbum en denk ik na tien pagina’s: verdorie, waar ben ik weer aan begonnen”, lacht Jan Bosschaert in naam ook van zijn collega Marc Legendre. “Maar met dit album had ik dat nu eens voor een keer niet. Het was ook een enorme eer om dit album te mogen maken. Uiteindelijk zijn de verhalen van Suske en Wiske iets waarmee we allemaal zijn opgegroeid. Daarnaast uiteraard de samenwerking met Marc. Het was lang geleden dat we nog eens samen iets hadden gedaan, maar het klikte nog altijd. We vullen elkaar perfect aan en weten wat we aan elkaar hebben.”

Volledig scherm Jan Bosschaert werkte mee aan het nieuwe hommagealbum voor Willy Vandersteen. © Klaas De Scheirder

Heide

Jan Bosschaert nam zijn taak wel serieus want hij had er zelfs een ‘rondleiding’ voor over op de Kalmthoutse Heide. “Ik moest er toch eens geweest zijn he”, lacht Bosschaert. “Het was echt geweldig om te doen en uiteindelijk is het een verhaal geworden doorspekt met de aloude gekende humor uit Suske en Wiske en uiteraard is het prachtig getekend. De nostalgische sfeer van vroeg, maar toch in een moderner kleedje. Maar het is écht goed. Mijn vrouw mocht het boek als eerste lezen en ze vond het echt fantastisch.(grijns)”