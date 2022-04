Kalmthoutse Fietsbieb officieel van start: “Voor 20 euro per jaar altijd fiets op maat”

De Fietsbieb is een soort bibliotheek maar dan met kinderfietsen in plaats van boeken. Het geeft gezinnen de kans om voor hun kinderen een fiets te ontlenen tegen een lage prijs. Het initiatief is afkomstig van en wordt ondersteund door beweging.net en is opgestart in samenwerking met de gemeente. De werking ligt evenwel volledig in handen van lokale vrijwilligers.

“Een kind ontgroeit zijn fietsje bijzonder snel”, weet Peter Mees van beweging.net. “Ook al vind je op een rommelmarkt vlot een leuk tweedehands fietsje, vaak komen er wat kosten aan te pas vooraleer zoon of dochter veilig de baan op kan. Leden van de Fietsbieb hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Zij kunnen voor hun kind tot 12 jaar één jaar lang een fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde. Is zoon of dochter toe aan een grotere fiets, dan mogen de leden de geleende fiets inruilen voor een ander exemplaar.”

Lid worden van de Fietsbieb kost je 20 euro voor een jaar. Wie echter een kinderfiets in goede staat aan de Fietsbieb schenkt, is meteen een jaar gratis fietsbieber. Die fiets wordt volledig in orde gebracht en krijgt snel een nieuw leven. Bij het lenen van een fiets wordt 20 euro waarborg gevraagd. Uiteraard krijg je die terug wanneer je de fiets weer inlevert.

De Kalmthoutse Fietsbieb bevindt zich op het domein Diesterweg in de Acacialaan 25 en is elke eerste zaterdag van de maand open tussen 10 en 12 uur. Meer info is te vinden op deze website.