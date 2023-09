Kalmthouts talent schittert op gratis festival Easywood: “We plaatsen dit jaar grote tent”

Honderden fanatieke­lin­gen kruipen, klimmen en rennen zich in het zweet

HOOGERHEIDE - Plezier hebben was zaterdagmiddag belangrijker dan een snelle tijd neer te zetten bij de Obstacle Run die werd gehouden in Hoogerheide. Het was de eerste keer dat dit evenement werd georganiseerd in Hoogerheide en had meteen driehonderd deelnemers.