Kalmthouts koppel loopt 160 kilometer doorheen bittere vrieskou: “Flesjes water in rugzak bevroren”

Ine en Joris zijn goed getraind. Ze hebben allebei al enkele keren de Dodentocht afgelegd. Ine heeft naast een marathon ook al de 50 mijl van de Bello Gallico op haar palmares staan. Al is de 100 mijl van de Bello Gallico, vernoemd naar het verslag van de Gallische oorlog geschreven door Romeins strateeg en later ook keizer Julius Caesar, zelfs voor geoefende lopers een stevige uitdaging. “Vrienden van ons organiseren mee de wedstrijd. Daarom wilden we de 100 mijl ook wel eens meedoen”, vertellen Ine en Joris.

De trail vertrok op De Roosenberg in Oud-Heverlee, waarna het voornamelijk offroad parcours onder meer door het Meerdaalwoud en de Dijlevallei liep. Wie aan de 160 kilometer deelnam, moest het tracé nog eens in tegengestelde richting afleggen. In de nacht van vrijdag op zaterdag begon het koppel om 4 uur aan het avontuur samen met een kleine tweehonderd andere deelnemers. “In het begin loop je nog met velen samen, maar dat valt al snel helemaal uiteen.” Terwijl Ine steeds samenbleef met haar vaste compagnon Irith, liep Joris het leeuwendeel van het parcours solo. “In het midden van de nacht loop je dan helemaal alleen. Je hoopt wel eens andere lopers tegen te komen, maar dat is zelden het geval”, lacht Joris.

Zelfs in pikdonker bos waren Irith, Ine en Joris niet bang. “Of het akelig was? Het grote voordeel aan de passages door het bos was net dat je meer beschut was tegen de kou, terwijl je op de open velden er nog eens wind bijkreeg. Constant spookte doorheen je hoofd dat je moest blijven bewegen om zou weinig mogelijk kou te vatten. Op een bepaald moment was het zelfs min 11 graden. De koude was toch wel een extra factor. Wie al vaker had deelgenomen, zei dat het daardoor één van de zwaarste edities was. Op één nacht kan je je nog kleden, maar je moet twee nachten door. Dat hakt er toch wel in.”

De temperaturen diep onder nul speelden ook op andere vlakken parten. “We hadden wel flesjes water meegenomen, maar die raakten gewoon bevroren. En van de gelletjes of koeken in mijn rugzak heb ik geen enkel opgegeten. Daarvoor moet je je handschoenen uitdoen. Het was daar gewoon te koud voor. Ik droeg drie à vier thermische lagen. Op een bepaald moment dacht ik echt dat het niet nog kouder mocht worden”, zegt Joris. “Gelukkig was er iedere twintig kilometer een checkpoint, waar je drinken kon vragen en met soep, croque-monsieurs, hotdogs... even kon opwarmen”, vertelt Ine. “De vrieskou heeft samen met de zon wel voor prachtige landschappen gezorgd”, lacht ze.

Na 123 kilometer kenden Ine en Irith even een dieptepunt. “Mijn maag begon lastig te doen. Op een checkpoint heb ik even een uurtje geslapen. Nadien vroegen we ons af waarom we dit deden”, herbeleeft Ine. “Al besloten we door te gaan, omdat we anders volgend jaar moesten terugkomen.”

Gemeenschapsgevoel

Terwijl Joris in de nacht van zaterdag op zondag na 24 uur om 4 uur ‘s nachts over de meet kwam, finishten Ine en Irith zondag om 11.30 uur na een tocht van 31,5 uur. “Het was echt een unieke ervaring. Onder de deelnemers heerst een groot gemeenschapsgevoel. Bij een marathon is competitie belangrijk. Maar in geval van de Bello Gallico hoopte gewoon iedereen dat alle deelnemers zouden finishen. We zijn behoorlijk trots dat wij het gehaald hebben.”

Hoe doodmoe Ine en Joris zijn na een dergelijke prestatie? “Ik heb wel een dikke knie en een paar bleinen, maar het valt beter mee dan verwacht”, zegt Ine. “Het is nog wat vroeg om te beslissen of we nog eens gaan meedoen aan de 100 mijl van de Bello Gallico. Al zullen we wellicht nog een paar gekke uitdagingen aangaan in de toekomst. Dat kunnen we niet laten.”

