Kalmthout zet jubilerende koppels in de bloemetjes

Antwerpen Het Antwerpen van Brandon Wen (29), de gloednieu­we directeur van de Antwerpse modeacade­mie: “Ik ga nog maande­lijks naar de kerk”

Nadat Walter Van Beirendonck (65) 37 jaar lang aan het roer van de Antwerpse modeacademie stond, is het sinds september de 29 jarige Brandon Wen die er de plak zwaait. De Amerikaan — geboren in 1993 in Los Angeles — heeft een Spaanse moeder en een Chinese vader, is modeontwerper en performancekunstenaar en studeerde in 2019 zelf af aan de Antwerpse modeacademie. Met al enkele jaren op de teller in de Koekenstad toont hij ons een aantal van zijn favoriete plekken.

15 oktober