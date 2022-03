Kalmthout scoort slecht op nieuw fietsrapport, maar schepen Jef Van den Bergh weerlegt kritiek: “Laatste jaren veel geïnvesteerd in infrastructuur, maar ook in veiligheid en deelmobiliteit”

De verkiezing Fietsgemeente/-stad is een initiatief van de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Fietsersbond. Wanneer er in een gemeente minstens 50 enquetes worden ingevuld, ontvangt die gemeente een fietsrapport. Voor Kalmthout waren dat er net iets meer dan 100. Verder wordt er statistisch gezien geen rekening gehouden of het al dan niet representatief is. “Maar dat wil niet zeggen dat we het minimaliseren”, zegt schepen van Mobiliteit Jef Van den Bergh. “Het cijfer ligt in lijn met dat van enkele buurgemeenten, maar wel een stuk minder dan twee jaar geleden (8/10). Toen hadden we zelf ook opgeroepen om het rapport in te vullen omdat het deel uit maakt van de campagne fietsgemeente van het jaar. Deze keer hadden we dat niet gedaan.”

Quote Op gemeentewe­gen streven we sinds het vernieuwde mobili­teits­plan, waar het kan naar veilig gemengd verkeer. Dat is een proces, niet iedereen vindt dat onmiddel­lijk even duidelijk en gemakke­lijk, maar dat groeit. Jef Van den Bergh

Aantrekkelijk maken

Maar kijken we toch even naar het resultaat: 5 op 10 is natuurlijk niet goed. “We zijn daar inderdaad niet gelukkig mee omdat we het ook niet terecht vinden”, aldus de schepen. “Na het behalen van die 8 op 10 is er immers nog veel gebeurd. Alles om het fietsen aantrekkelijker te maken en te bevorderen. We hebben heel wat investeringen gedaan. Op gemeentewegen streven we sinds het vernieuwde mobiliteitsplan, waar het kan naar veilig gemengd verkeer. Dat is een proces, niet iedereen vindt dat onmiddellijk even duidelijk en gemakkelijk, maar dat groeit. Denk maar aan zone 30 in wijken, fietssuggestiestroken, schoolstraten en fietsstraten. We hebben sinds 2019 zo’n 1650 lopende meters fietsstraat gecreëerd. Daarenboven zoeken we bij élke ontwikkeling mogelijkheden om voor fietsers een veilige en kortere route te creëren met bijvoorbeeld doorsteekjes tussen wijken. Onlangs nog bij het sociaal huisvestingsproject Vogelenzang. Het Erasmuspad en het fietspadje tussen de Molenstraat en Drieslei werden helemaal vernieuwd, binnenkort volgt de fietsdoorsteek tussen de Groeneweg en de Dorpsstraat. Voor de drukke gemeentewegen kan gekeken worden naar afzonderlijke fietspaden, denk aan de Heikantstraat, ook daaraan wordt gewerkt.”

Quote Maar dossiers fietspaden langs gewestwe­gen vragen wel veel geduld en doorzet­tings­ver­mo­gen. Dikwijls loopt de timing uit door procedures en aanslepen­de onteige­nings­dos­siers.

Gewestwegen

Fietspaden langs gewestwegen is dan weer een ander verhaal ook al is daar toch al redelijk veel gebeurd. “In Nieuwmoer en Achterbroek is samen zo’n 10,2 km fietspad. Maar dossiers fietspaden langs gewestwegen vragen wel veel geduld en doorzettingsvermogen. Dikwijls loopt de timing uit door procedures en aanslepende onteigeningsdossiers. Dat is frustrerend, maar zeker ook voor de mensen die er wonen en die er op zitten te wachten. Vroeger werkten we dossier per dossier, begin deze legislatuur hebben we beslist om de drie prioritaire gewestelijke fietspaddossiers alle drie parallel verder uit te werken, ook al vraagt dat veel inspanning. Achterbroeksteenweg staat het verst, voor het nog ontbrekende gedeelte Brasschaatsteenweg zijn de plannen in eindfase en over Putsesteenweg hadden we deze week nogmaals een vergadering met AWV om te kijken hoe de timing versneld kan worden.”

Quote De fiets is meer aanwezig in onze straten. We zijn het dus niet eens dat het fietsbe­leid niet goed zit in Kalmthout, integen­deel. Kan het beter? Ongetwij­feld. En dat willen we ook doen.

Randinvesteringen

Maar er is ook iets anders dan fietspaden. “We zetten ook in op overstappunten, mobipunten of hoppinpunten, deelmobiliteit met deelfietsen en op fietsenstallingen waar fietsen veilig achtergelaten kunnen worden. Denk maar aan extra camerabewaking aan de nieuwe fietsenstalling Heide en aan de aankoop van een flexibele evenementen-fietsenstalling. Welke landelijke gemeente biedt dat aan bij organisatoren van evenementen? Bij nieuwbouwprojecten willen we dat er genoeg ruimte wordt voorzien voor fietsen en we organiseren sensibiliseringscampagnes ten voordele van fietsen en fietsveiligheid, fluovestjes van de gemeente, ondersteuning van initiatieven van scholen, permanente opvolging van veiligheidsknelpunten i.s.m. politie, geselecteerd voor de eerste lichting coachingproject verkeersveilige gemeenten van de Provincie Antwerpen. Kortom, de fiets kreeg een belangrijke plaats in ons beleidsplan, en krijgt die plaats in ons dagdagelijks beleid, ruimer dan enkel het mobiliteitsbeleid. En dat zien we ook. De fiets is meer aanwezig in onze straten. We zijn het dus niet eens dat het fietsbeleid niet goed zit in Kalmthout, integendeel. Kan het beter? Ongetwijfeld. En dat willen we ook doen. Afspraak bij het volgende rapport.”

WELKE INVESTERINGEN WERDEN GEDAAN OF STAAN GEPLAND

Fietspaden langs gewestwegen

- Wuustwezelsteenweg uitgevoerd in 2014-2016

- Essensteenweg uitgevoerd in 2017-2018

- Roosendaalsebaan en kruispunt Achterbroek uitgevoerd in 2019-2020

- Achterbroeksteenweg tussen Groeneweg en Beekdal: grondinnames zijn lopende, uitvoering voor 2023

- Brasschaatsteenweg tussen Heikantstraat en Franseweg: grondverwervingen moeten nog opgestart worden in 2022-2023; uitvoering +-2023-2024

- Putsesteenweg: : grondverwervingen moeten nog opgestart worden in 2023-2024; uitvoering +-2025-2026

Fietspaden langs gemeentewegen

- “We waren de eerste gemeente met fietsostrade van grens tot grens. Blijvende aandacht voor kruisingen noodzakelijk, in overleg met Provincie.”

- Heikantstraat tussen Franseweg en Brasschaatsteenweg: rioleringsproject met nieuwe fietspaden: plannen zijn klaar om voor te leggen aan de bewoners

- Franseweg: fietspad in de KMO-zone: plannen in opmaak

- Jos Tilborghstraat: fietsvoorzieningen: plannen in opmaak

Fietsstraten:

- Leopoldstraat: gerealiseerd in 2019

- Fietsostrade: Frans Raatstraat, René Willemenstraat en Warandalei: gerealiseerd in februari 2020

- Kroonstraat: gerealiseerd in april 2020

- Kneuterlaan: gerealiseerd in juni 2020

- Erasmuspad: gerealiseerd in juli 2021

- Rodeweg en Hertendreef, wordt voorgelegd aan omwonenden

- Korte Heuvelstraat: gepland voor 2023 na de rioleringswerken

Fietssuggestiestroken

- Foxemaatstraat: Fietssuggestiestroken uitgevoerd in 2017

- Darm: fietssuggeestiestroken vernieuwd in 2018

- Kapelstraat: Fietssuggestiestroken uitgevoerd in 2019

- Canadezenlaan: fietssuggestiestroken in de schoolomgeving 3D: gerealiseerd in april 2020

- Franse weg: fietssuggestiestroken uitgevoerd in zomer 2021

- Bareelstraat: fietssuggestiestroken vernieuwd in 2021

- Turfvaartlaan: aanleg fietssuggestiestroken + verbeteren van de aansluitingen op het fietspad: gepland tegen voorjaar 2022

- Driehoekstraat en Heikantstraat: aanleg fietssuggestiestroken en veiliger maken kruispunt met Foxemaatstraat: gepland tegen voorjaar-zomer 2022