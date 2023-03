Kalmthout plant plaatsing van 11 publieke en één semipublieke laadpalen in 2023

De gemeente Kalmthout telt op dit moment al een achttal semipublieke en een vijftal publieke laadpalen met telkens meerdere oplaadpunten (zie kaart). De uitrol van het laadpalenplan gebeurt door de Vlaamse overheid. Gemeenten kunnen strategische locaties doorgeven en uiteraard kunnen burgers ook zelf een aanvraag doen. In heel wat gemeenten zijn ze volop bezig met de uitrol van het plan. “Voor dit jaar zijn er elf publieke en één semipublieke laadpalen voorzien om te plaatsen”, zegt schepen Silke Lathouwers (CD&V). “Deze locaties kaderen in strategische voorstellen die de gemeente heeft gedaan voor de plaatsing van laadpalen. Het zijn locaties waar voor langere tijd geparkeerd kan worden voor het laden. Bovendien is er ook een plaatsing in het kader van ‘paal volgt wagen’. Deze zal semi-publiek zijn en is voorzien aan een appartementsgebouw aan de Putsesteenweg. Deze locaties zijn weerhouden door Engie en wachten momenteel op de goedkeuring van de distributienetbeheerder Fluvius.” Of Kalmthout de 291 laadpalen gaat halen, is wel maar een vraag. “Dat is een objectief dat vastgelegd is voor heel Vlaanderen”, zegt Silke Lathouwers. “Voor de ene gemeente of stad zal het al iets eenvoudiger zijn om het te halen dan voor de andere. Wij zullen het waarschijnlijk niet halen, maar we willen er wel naar streven.”