Kalmthout past meerjarenplanning aan, maar verhoogt geen belastingen en snoeit niet in personeel: “Budgetten aangepast, maar toch nog flink wat investeringen”

KalmthoutHet lokaal bestuur van Kalmthout heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de meerjarenplanning om budgettair in evenwicht te blijven, maar dat gebeurt zonder echt te snoeien in belangrijke investeringen, personeel of het verhogen van belastingen. “We hebben hier en daar budgetten aangepast en gelukkig hebben we een goede financiële buffer”, zegt schepen van Financiën Maarten De Bock (CD&V).