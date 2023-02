Kalmthout heeft nu ook een droogteplan: “Beter omgaan met regenwater om droogteperiodes op te vangen”

Het is de voorbije jaren duidelijk geworden dat onze contreien meer en meer te maken zullen krijgen met periodes van droogte. “Daarom is het belangrijk dat we maatregelen nemen om zoveel mogelijk water lokaal te houden, want bij droogte zijn de natuur en de landbouw de eerste gebieden die daar onder lijden.”

Ontharden

Daarom dat de gemeente met een droogteplan komt. “We focussen ons op grondwaterwinning en bronbemalingen, ontharding en het hergebruik en de infiltratie en groen-blauwe dooradering”, zegt schepen van Openbare Werken Jan Oerlemans (CD&V). “Zo maken we nu bijvoorbeeld werk van ontharding in de Jubilélaan en omgeving. En in de zomer wordt een groot bufferbekken achter het OCMW aangelegd. Zo willen we er voor zorgen dat water ter plaatse infiltreert en dat er zo weinig mogelijk wegvloeit. Daarnaast worden er ook specifieke maatregelen tegen verdroging uitgewerkt voor landbouwgebieden, natuurgebieden en bebouwde gebieden. Dat komt de natuur en de leefbaarheid van Kalmthout ten goede. En door sluizen in waterlopen slimmer te gebruiken, blijven een aantal gebieden natter.”

De oppositie reageert tevreden. “Wij hadden in 2021 al een aantal ideeën opgeworpen, maar toen was het nog wat te vroeg om knopen door te hakken, maar we zijn blij dat het plan er nu is”, aldus Johan Cassimon van Open Vld.

