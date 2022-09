Kalmthout Goes Qatar: reusachtige tent en scherm op marktplein om te supporteren voor onze Rode Duivels: “Tot 3.000 bezoekers mogelijk in verwarmde tent”

Kalmthout Goes Qatar. Voor de vierde keer al organiseren Gert Pauwels, Bart Francken, Philip Van Hooydonck, Frank Hermans en Marc Verachtert al een evenement rond een WK of EK van onze Rode Duivels. “We hebben er eigenlijk nooit over getwijfeld”, grijnst ‘woordvoerder’ Gert Pauwels. “We hebben wel besloten om er volledig voor te gaan. We voorzien een enorme beurstent van 32 op 35 meter met een stevige vloer én verwarming. Misschien niet evident in deze tijden, maar je moet er mee rekening houden dat we dan toch al naar de winter gaan en het koude avonden kunnen zijn. De inkom is voor de voetbalavonden altijd gratis uiteraard. Alles samen kunnen we 3.000 mensen ontvangen.”

Soccertornooi

België-Canada op 23 november om 20 uur, België-Marokko op 27 november om 14 uur en België-Kroatië op donderdag 1 december om 16 uur. “Die wedstrijden zenden we dus al zeker uit op ons groot scherm van 7 op 4 meter”, zegt Gert Pauwels. “In de tent is er uiteraard ook een vestiaire en we gaan ook proberen de jetonverkoop binnen te organiseren. Op zondag 27 november organiseren we ook ons klassiek soccertornooi voor kinderen. We zijn ook de verenigingen ontzettend dankbaar dat ze ons weer komen helpen. En oh ja, als de Rode Duivels zich kwalificeren, dan gaan wij uiteraard ook door.”

Optredens

Nieuw dit jaar is dat de organisatie ook uitpakt met twee muziekavonden en een muzieknamiddag. Op 19 november komen DJ Sep, DJ Team Focking Nice, Ilsen & Verhulst en Dimitri D’Anvers optreden. Die avond kost 12 euro in voorverkoop. Op zaterdag 3 december in de namiddag komen Discobar Maxi Pret en Camille (10 euro) en ’s avonds DJ Wafels en Discobaar A Moeder (12 euro). “We hadden de tent toch staan voor die periode en dan kunnen we ze beter zinvol benutten”, zegt Gert Pauwels. “Nemen we met de voetbal en die evenementen een risico ? Ach misschien wel, maar toch hebben we er alle vertrouwen in. We zijn ook de enige in de regio die iets grootschalig organiseert. De sponsoring was even een moeilijk verhaal omdat er twee waren afgehaakt, maar we hebben er een aantal in de plaats gevonden en we hebben zelfs meer opgehaald dan andere jaren. Al was dat wel nodig gezien de grootte van de tent en de grootte van het scherm (lacht).”