Kalmthout Goes Qatar blijft er voor gaan: “Onze twee muzikale evenementen gaan ook door met onder meer het laatste optreden van het jaar van Camille”

Kalmthout Goes… is al enkele jaren een traditie en nu met het WK in Qatar dat over een tiental dagen start, wil de organisatie die traditie verderzetten. Dat maakten ze enkele weken geleden al bekend en daar is nog niets aan veranderd. Hun facebookpagina wordt ook door 2.000 mensen gevolgd. “Wij zenden niet alleen de wedstrijden uit van onze Duivels, maar gaan er ook twee muzikale evenementen aan koppelen. Dat doen we op 19 november met een hopelijk knalfeest van formaat met optredens van DJ SEP en DJ-TEAM FOCKING NICE en daarna Viktor Verhulst en Kobe Ilsen. Afsluiten doen we met allround DJ DIMITRI D’ANVERS, het alter ego van Dimitri Vantomme van Karaoke-bar Bonaparte in Antwerpen, organisator van de Gay Pride en ook studio-opwarmer voor oa The Voice.”