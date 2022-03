Kabinet Wouter Beke (CD&V) reageert op sluiting kinderopvang Sascha: “We konden hier geen risico’s nemen”

Heel wat ouders van de kinderopvang vonden dat zij niet gehoord waren in het dossier en maakten vorige zomer al heel wat opmerkingen over aan onder meer het kabinet van Wouter Beke. De ouders hadden het gevoel dat ze niet gehoord werden en vonden het bovendien vreemd dat de minister de sluiting bevestigde ondanks dat de beroepscommissie positief was. “Een adviescommissie geeft een advies. Als het advies van de Commissie afwijkt van het voornemen of de beslissing van de bevoegde entiteit, in dit geval dus het Agentschap Opgroeien, wordt de definitieve beslissing door de bevoegde minister genomen”, zegt woordvoerder Bart Croes. “In het geval van Sascha heeft de minister de beslissing van Opgroeien bevestigd. De veiligheid van de kinderen is wat ons betreft primordiaal.”