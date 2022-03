Kabinet Wouter Beke (CD&V) over sluiting van kinderopvang Sascha: “Bekommernissen van ouders zeker van tel, maar we konden hier geen risico’s nemen”

Brecht Brecht toont haar gouden hart voor vluchtelin­gen uit Oekraïne: “Ontzettend veel dank aan onze inwoners, ons personeel, de vrijwilli­gers en de Kringwin­kel”

De eerste vluchtelingen uit Oekraïne zijn aangekomen in Brecht. Naast privé-initiatieven is het de gemeente Brecht die twee appartementen boven ‘Uniq’ en de pastorij in Overbroek ter beschikking stelt. Voor de inrichting ervan bood de Kringwinkel haar hulp aan. Alles samen worden er momenteel al 60 vluchtelingen opvangen. “De solidariteit in onze gemeente is groot”, zegt burgemeester Sven Deckers (N-VA).

