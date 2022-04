Jorg Van Daele moet naast Russische beeldhouwer werken die Poetin steunt: “Vredesvlaggen opgehangen en Druppel voor Vrede gemaakt. En foto met hem geweigerd”

KalmthoutBeeldhouwer Jorg Van Daele uit Nieuwmoer (Kalmthout) nam in maart deel aan een groot symposium ‘Drop for Peace’ in Tunesië, maar hij liet de sluitingsceremonie voor wat het was omdat de organisatie weigerde een Russische beeldhouwer te weren. Een beeldhouwer die nogal hoog opliep met Poetin. “Ik dacht even aan opstappen, maar vond het signaal sterker om mijn beeld af te maken”, zegt Jorg Van Daele.

Vrede is altijd al wel een beetje de rode draad geweest door het werk van Jorg Van Daele, de beeldhouwer die ondertussen letterlijk al heel de wereld afreisde om er – al dan niet op vraag van regeringen – een beeldhouwwerk te komen maken. Zijn Wings of Peace staan al in verschillende landen ter wereld ergens te pronken. In maart nam hij deel aan het symposium ‘Drop for Peace’ in het Ensemble d’art Contemporain in Hammamet in Tunesië. Het idee van Jorg: een groot marmerenbeeld van 2,2 op 1,3 meter dat de vijf continenten moet uitbeelden met daarboven een gigantische druppel voor vrede, een druppel voor elk continent.

Volledig scherm Het beeldhouwwerk 'Drop voor Peace' van Jorg Van Daele. © Jorg Van Daele

Blind zijn

“Ik vond het zeker gezien de situatie nu in Oekraïne wel een mooi thema. Het is nodig om het in de aandacht te brengen”, vertelt Jorg Van Daele. “Maar bij de start zorgde de aanwezigheid van één Russische beeldhouwer toch wel voor wat spanningen. Hij kwam duidelijk op voor zijn land en voor Poetin. Sommigen losten het op door het thema te negeren en te doen alsof er niets aan de hand was. Maar dat kon ik niet. Ik weet ook wel dat het symposium al lang vast lag nog voor de oorlog uitbrak, maar je mag ook niet blind zijn. Dus ben ik op een gegeven moment toch op tafel gaan kloppen. Er moest iets gebeuren of ik zou vertrekken.”

Volledig scherm Het beeldhouwwerk 'Drop voor Peace' van Jorg Van Daele. © Jorg Van Daele

Druppel

Jorg merkte daarna dat de sfeer wel wat veranderde, maar de Rus mocht blijven. “Ik heb dan de knop omgedraaid en gezegd: het is misschien mooier om mijn vredesbeeld af te maken in plaats van een onafgewerkt nietszeggend kunstwerk te laten staan”, zegt Jorg. “Ik heb verschillende vredesvlaggen opgehangen en heb verschillende keren geweigerd om met hem op de foto te gaan. Dat was mijn statement. Maar de sluitingsceremonie heb ik ook gelaten voor wat het was.” Oekraïne ligt Jorg ook wel nauw aan het hart. “Ik nam vorig jaar in september nog deel aan een symposium in Lviv”, vertelt Jorg. “Ik maakte er het werk ‘kus voor vrede’ in rood graniet. Maar vooral, ik leerde er zoveel lieve mensen kennen. Ik hoop maar dat ze de oorlog allemaal overleven.Ondertussen krijg ik van collega’s beeldhouwers uit Oekraïne en Wit- Rusland die hun land ontvlucht zijn , om in mijn atelier te komen werken en in mijn galerij hun beelden te verkopen daar ze in hun land alles hebben achtergelaten . Zo komen Viktar Kopach en Michel Levchenko naar hier.”