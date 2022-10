Jorg Van Daele maakt beeldhouwwerk op 2.500 meter hoogte in Oostenrijks skigebied: “

Het was al het 45ste symposium voor beeldhouwer Jorg Van Daele, maar het werd een ervaring die hij niet snel zal vergeten. Samen met zijn tien collega-beeldhouwers moest hij beeldhouwen op 2.500 meter hoogte in het skigebied Fiss in Oostenrijk. “Ons materiaal werd met de kabellift naar omhoog gehaald want onze werkplaats was per auto niet bereikbaar”, vertelt Jorg Van Daele. “Het was de tiende editie en normaal in deze tijd van het jaar is het er prima om te werken. Maar dat was nu toch wel even anders (lacht). Sneeuwwind en vriestemperaturen maakten de werkomstandigheden zwaar. De temperatuur boven was ‘s nachts tot -8. Het was echter de wind die het zwaar maakte en dat in combinatie met het vele stof van het slijpen.”