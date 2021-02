Jong en oud geniet met volle teugen van sneeuw- en schaatspret op Kalmthoutse Heide: “Een tuimelingske? Dat hoort erbij, hé!”

Hoogstraten/Wortel Mysterie van verdwenen begraaf­plaats voor krankzinni­gen, drie joden en een moslim op Wortel Kolonie: de ontknoping is nabij

2 februari Het mysterie van de verdwenen begraafplaats op Wortel Kolonie waar ‘krankzinnigen, drie Joden en één moslim magen begraven’, is mogelijk opgelost. Na de oproep en het verhaal enkele weken geleden, kregen Romain Krols en Willy Van den Bergh tientallen reacties. En ook de verdwenen begraafplaats die in de omgeving van het kasteel Hoogstraten moest liggen, is gevonden.