Jong en oud geniet massaal van Straatfeesten

Essen Getest en goed bevonden: de robotcoas­ter in Robotland: “Robot met zes assen zwiert je in alle richtingen”

Het technologiepark Robotland in Essen heeft er sinds dit weekend een unieke attractie bij. In het midden van de voormalige douaneloods staat een robotcoaster waarvan er slechts enkele in de wereld staan. De robot die voor de coaster gebruikt wordt, wordt normaal ingezet in de industrie. Waar een rollercoaster in een pretpark een heel traject aflegt, blijft deze op z’n plaats staan maar blijft het effect hetzelfde. “Het zorgt toch voor wat extra beleving in ons park. Nog een ritje Toon?”, grijnst zaakvoerder Luc Van Thillo. Robotland plant binnenkort nog iets nieuws in samenwerking met AZ Klina.

23 mei