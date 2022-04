Jeugdwielrennen weer wedstrijd rijker met de Turfkoers in Nieuwmoer: “Belangrijk dat de jeugd meer kansen krijgt”

De nieuwe wedstrijd stond eigenlijk twee jaar geleden al op de kalender, maar werd toen door de gekende redenen niet gereden. “We moesten toen onze organisatie stopzetten”, zegt voorzitter van Wieka, Louis Van den Buijs. “We zijn blij dat we er dit jaar wel aan kunnen beginnen en dat de wedstrijd nu voor de eerste keer en zonder beperkingen kan doorgaan.” Met 80 nieuwelingen en nog eens 80 juniores heeft de Turfkoers toch al meteen een mooi deelnemersveld. De nieuwe starten om 13 uur voor 62 kilometer over acht ronden. De junioren starten om 15.30 uur en rijden 85 kilometer over 11 ronden. “Het parcours is 7,7 km lang, met start en aankomst in Nieuwmoer-Dorp”, zegt Louis Van den Buijs. “De renners rijden over de Essensteenweg, via de Rijkmakerlaan en Kievitstraat naar de Blikstraat en komen via de Jos Tilborghsstraat terug aan in de start- en aankomstzone. Het is een aantrekkelijk parcours met brede wegen afgewisseld met smallere straten met wat bochtenwerk.” De inschrijvingen door de wedstrijdjury gebeuren in Feestzaal De Schuur. Het WAC-Team, de regionale wielerploeg voor jeugdrenners, is een ervaren partner in deze organisatie. Veel van hun renners uit noord-Antwerpse regio, in paars-oranje tenue, zullen daarom ook meerijden in beide wedstrijden.