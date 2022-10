Is Sandra Hoppenbrouwers de Strafste Boerin van Vlaanderen ? In Achterbroek vinden ze van wel

De wedstrijd van ‘de strafste boerin van Vlaanderen’ is een initiatief van PlattelandsTV. In totaal zijn er zes kandidaten waarvan twee uit de regio. Naast Sabina Vandeweyer uit Wuustwezel is dat ook schepen van Landbouw Sandra Hoppenbrouwers. In Achterbroek hopen ze allemaal dat Sandra wint. “Sandra baat samen met haar man Wim in Achterbroek een melkveebedrijf uit met 150 melkkoeien en een 120 stuks jongvee”, vertelt Ann Francken. “Daarnaast is ze nog schepen in Kalmthout voor landbouw maar ook voor kinderopvang, ouderen, toerisme en dierenwelzijn. Verder is ze lid van Ferm en bestuurslid van Ferm-Agra. Als zuivelambassadrice ontvangt ze regelmatig scholen en andere groepen op de boerderij. Zij vindt het belangrijk dat mensen kennis maken met en binding houden met de landbouwsector.”

Ingeschreven

Sandra zelf wist tot voor kort niets af van haar deelname aan de wedstrijd, want het was haar man Wim die haar inschreef. “Als je eigen ventje je al een straffe vindt, dan is dat toch een mooi teken van waardering”, lacht Sandra. “Dus ik moest dan wel mee doen. Tot hiertoe waren de opnames wel plezant. De eerste opname was met alle kandidaten samen en ‘t zijn echt toffe boerinnen. Het was een heel gezellige dag en er is veel gelachen. Daarna filmden ze een dag bij elke kandidaat op de boerderij en volgden ze de activiteiten die we naast het boerenleven nog ter harte nemen. Daar was ik in het begin wel wat zenuwachtig voor omdat dan alle aandacht op één persoon is gericht en niet meer op de hele groep. Maar eens de opnamen gestart, viel die stress weg. Dan waren er nog een aantal praktische opdrachten, een korte quiz en een interview. Het ene lukte al wat beter dan ’t andere. En nu maar hopen dan”, besluit Sandra lachend.