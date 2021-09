INTERVIEW. Rolstoelatleet Peter Genyn (44) over zijn medailles, zijn zoontje Vico en de volgende Spelen: “Half z’n gat, daar doe ik niet aan mee!”

Brasschaat AZ Klina opent psychia­trisch dagcentrum: “Vraag is in coronatij­den bijzonder groot geworden”

17 september AZ Klina heeft vrijdagmiddag in Brasschaat in de gloednieuwe aanbouw op de ziekenhuiscampus zijn nieuw psychiatrisch dagcentrum plechtig geopend. Patiënten doorlopen een traject van zes weken, waarbij ze enkele dagen per week therapie volgen en ‘s avonds weer naar huis gaan. “Op die manier willen we opnames dankzij een intensief aanbod voorkomen of verkorten”, aldus Marjolijn Bergoets, arts en medisch diensthoofd van psychiatrie bij AZ Klina.