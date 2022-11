IN BEELD. Leerlingen van de 4Sprong samen met grootouders op de schoolbanken

En de grootouders? Die vonden het best wel spannend. “Ik word hier nog goed aan denken gezet”, vertelde één van de grootmoeders lachend tijdens het puzzelen van de escaperoom. Ook een andere oma was enthousiast. “Het was heel fijn om zo een dag volledig mee te leven en te beleven met onze kleinkinderen. De kinderen genoten ervan om hun grootouders rond te leiden door de school en de verschillende activiteiten. “Na de afgelopen coronajaren was het de eerste keer dat we het weer mochten organiseren. We vinden het super fijn dat we er zo’n evenement van konden maken” zegt juf Tinne “We vinden het namelijk erg belangrijk om veel verbinding te hebben met alle belangrijke mensen voor de kinderen en daar horen de grootouders zeker bij.”