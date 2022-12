IN BEELD. Laatste dagje schaatsplezier op Kalmthoutse Heide zorgt opnieuw voor veel plezier en lachende gezichtjes

Ze waren er op voorbereid in Kalmthout. De politie die een oogje in het zeil hield in de omgeving om de parkeerdrukte wat in goede banen te leiden. De gemeente had stewards ingezet en alles is vlot verlopen. “Ik denk dat we vooral heel veel blije mensen hebben gezien dit weekend”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Het was niet dé overrompeling die we ergens dachten, maar het was wel twee dagen lang een gezellige drukte. Het viel ons toch ook wel op dat er bijzonder weinig of zelfs geen afval is achtergelaten. Dat hebben we ook te danken aan onze stewards die af en toe met een vuilniszak rondliepen en ook mensen hebben aangesproken. En inderdaad, het is weer voorbij. Misschien dat er maandagmorgen in alle vroegte nog enkele diehards een schaatsrondje zullen wagen en daarna is het weer hopen op enkele ijsdagen begin volgend jaar (lacht).”