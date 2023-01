IN BEELD. Kalmthoutenaars toasten massaal op 2023

WUUSTWEZEL Man steekt vroegere cafévriend neer: parket vordert zes jaar cel

Het openbaar ministerie heeft woensdag zes jaar cel gevorderd tegen Peter M., die vervolgd wordt voor poging tot doodslag. Hij zou vorige zomer een vroegere cafévriend met een mes in de buik hebben gestoken in Wuustwezel. De beklaagde zegt dat hij hem enkel een vuistslag had gegeven en ontkent de messteek.

4 januari