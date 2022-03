IN BEELD. Arboretum geurt en kleurt dankzij bloeiende kerselaars en magnolia’s

Gooreind Voormalig woonzorg­cen­trum wordt opvang­plaats voor vluchtelin­gen uit Oekraïne: “Nood aan materiaal, maar ook aan helpende handen”

De gemeente Wuustwezel gaat het voormalige woonzorgcentrum Sint-Jozef in Gooreind inrichten als tijdelijke opvangplaats voor vluchtelingen uit Oekraïne. Het bestuur doet ook een warme oproep om het gebouw terug wat in te richten. Er kunnen bij aanvang in totaal 90 personen opgevangen worden. “Maar we zoeken ook vrijwilligers om deze vluchtelingen menswaardig te kunnen ontvangen, onze gemeente kan dat!”

8 maart